НБУ опускає долар та євро

Офіційний курс долара сьогодні дещо подорожчав, але на завтра очікується, що ціна почне опускатися. Водночас курс євро вже сьогодні відчув тенденцію на спад.

Офіційний курс 22 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,49 гривні за долар. Вартість долара виросла на 7 копійок проти 19 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 45,18 гривні, що на 8 копійок менше, ніж минулого тижня.

Який офіційний курс долара та євро 23 липня:

долар – 41,33 гривні,

євро – 44,99 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 22 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 41,35 гривні , а продаж – 41,90 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,27 гривні , а продаж – 42,06 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,85 гривні, а продаж – 41,95 гривні.

Яким буде курс цього тижня

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що перші котирування у понеділок вранці на ВРУ опустилися в діапазон 41,3 – 41,4 гривні за долар. Таким чином цього тижня слід очікувати на зміцнення гривні в усіх сегментах ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Здебільшого це через прискорення продажів валюти експортерами, які поспішатимуть отримати гривню в обмін на валютну виручку за якомога вищим курсом. Також, через пригнічений попит з боку імпортерів, що були дуже активними протягом минулого тижня.

Золотько додає, що волатильності ринку може додати засідання комітету з монетарної політики НБУ та оголошення рішення про перегляд облікової ставки.

НБУ давав сигнали ринку, що готовий опустити облікову ставку ще на 0,5% у липні. Проте зростання курсу, що робить менш привабливими гривневі заощадження для населення, може стати приводом відкласти зниження ставки. В такому разі гривня отримає невеличку психологічну підтримку,

– зауважує банкірка.

Готівковий курс долара цього тижня цілком ймовірно буде коливатися на рівні 41,4 – 42 гривні за долар.