У 2026 році "Нацкешбек" може змінитися: Мінекономіки переглядає умови програми

Наразі в Україні проводять оцінку програми "Національний кешбек". Цим займається Міністерство економіки, довкілля та сільських господарств.

Що відомо щодо Нацкешбеку?

Оцінку проводять для перегляду умов програми на 2026 рік, пише 24 Канал з посиланням на очільника відомства Олексія Соболева.

Ми, як і домовлялося минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку в яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року,

– сказав Соболев.

Нагадаємо, що 22 листопада зазнав змін перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Гроші, які накопичені на картці, можна використати таким чином:

комунальні послуги; поштові послуги; харчові продукти в магазинах та супермаркетах; лікарські засоби та медичні вироби; книги та іншу друковану продукцію; благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Оновлення пов’язане з програмою "Зимова підтримка", зокрема виплатою у розмірі 1 000 гривень. Виплата надходить на картку "Національного кешбеку", тому категорії витрат вирішили уніфікувати.

Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати,

– пояснили у відомстві.

Частина категорій стала доступною одразу. Мова йде про витрати на ліки, медичні вироби, різні книжки та друковану продукцію.

Зверніть увагу! Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Чи закриють програму у 2026 році?