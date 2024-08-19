Зарахування періодів навчання до страхового стажу: що потрібно знати

Процес зарахування навчальних періодів до страхового стажу є ключовим елементом соціального захисту громадян. Це впливає на те, чи буде враховано час, проведений у вищих навчальних закладах, при розрахунку пенсії.

Чи зараховується навчання до страхового стажу

Періоди навчання можуть бути враховані в стажі роботи за умови, що записи в трудовій книжці про зарахування та відрахування містять реквізити відповідних наказів або документів про освіту, зокрема номер та дата видачі цих документів.

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Періоди навчання підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, виданими на основі архівних даних, які містять відомості про відповідні періоди навчання.

Для підтвердження періоду навчання за денною формою навчання необхідно надати довідки, що підтверджують тривалість навчання в відповідному навчальному закладі.

Зокрема, періоди навчання за денною формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, а також в училищах, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації, перекваліфікації, аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі до 1 січня 2004 року також враховуються у стаж роботи.