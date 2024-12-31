У 2025 році НБУ планує провести перевірку стійкості банків: до чого це призведе

НБУ схвалив концепцію по якій відбуватиметься оцінка стійкості банків і банківської системи в Україні у наступному році. Перевірка буде проводитись, станом на 1 січня.

Що означає ця оцінка від НБУ

Ця перевірка здійснюється щорічно, починаючи з 2018 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Після трирічної перерви оцінка стійкості банків та банківської системи здійснюватиметься за стандартною процедурою, із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів та застосуванням несприятливого сценарію в межах стрес-тестування,

– йдеться в повідомленні НБУ.

З яких етапів складатиметься ця оцінка:

оцінка якості активів, яка має здійснюватись незалежними аудиторами;

екстраполяція результатів оцінки;

стрес-тест найбільших банків України (за базовими та несприятливим сценаріями).

Етап ІІІ стосуватиметься найбільших банків за показниками обсягу коштів фізичних осіб, зважених на ризик активів та обсягу кредитів фізичних осіб, а також банків, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року,

– повідомляє НБУ.

Зверніть увагу! За попередніми оцінками, стрес-тестування мають пройти орієнтовно 20 українських банків.