В 2025 году НБУ планирует провести проверку устойчивости банков: к чему это приведет
НБУ одобрил концепцию по которой произойдет оценка устойчивости банков и банковской системы в Украине в следующем году. Проверка будет происходить, по состоянию на 1 января.
Что означает эта оценка от НБУ
Эта проверка осуществляется ежегодно, начиная с 2018 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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После трехлетнего перерыва оценка устойчивости банков и банковской системы будет осуществляться по стандартной процедуре, с привлечением внешних аудиторов к оценке качества активов и применением неблагоприятного сценария в рамках стресс-тестирования,
– говорится в сообщении НБУ.
Из каких этапов будет состоять эта оценка:
- оценка качества активов, которая должна осуществляться независимыми аудиторами;
- экстраполяция результатов оценки;
- стресс-тест крупнейших банков Украины (по базовым и неблагоприятным сценариям).
Этап III будет касаться крупнейших банков по показателям объема средств физических лиц, взвешенных на риск активов и объема кредитов физических лиц, а также банков, которые нуждались в капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года,
– сообщает НБУ.
Обратите внимание! По предварительным оценкам, стресс-тестирование должны пройти ориентировочно 20 украинских банков.