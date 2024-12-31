В 2025 году НБУ планирует провести проверку устойчивости банков: к чему это приведет

НБУ одобрил концепцию по которой произойдет оценка устойчивости банков и банковской системы в Украине в следующем году. Проверка будет происходить, по состоянию на 1 января.

Что означает эта оценка от НБУ

Эта проверка осуществляется ежегодно, начиная с 2018 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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После трехлетнего перерыва оценка устойчивости банков и банковской системы будет осуществляться по стандартной процедуре, с привлечением внешних аудиторов к оценке качества активов и применением неблагоприятного сценария в рамках стресс-тестирования,

– говорится в сообщении НБУ.

Из каких этапов будет состоять эта оценка:

оценка качества активов, которая должна осуществляться независимыми аудиторами;

экстраполяция результатов оценки;

стресс-тест крупнейших банков Украины (по базовым и неблагоприятным сценариям).

Этап III будет касаться крупнейших банков по показателям объема средств физических лиц, взвешенных на риск активов и объема кредитов физических лиц, а также банков, которые нуждались в капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года,

– сообщает НБУ.

Обратите внимание! По предварительным оценкам, стресс-тестирование должны пройти ориентировочно 20 украинских банков.