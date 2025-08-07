Приватна нафтопереробна компанія "Nayara Energy" потребує допомоги уряду. Вона звернулася до у Міністерства судноплавства Індії з проханням надати їй судна для перевезення нафтопродуктів.

Чому Nayara Energy втратила перевізників?

У липні Nayara Energy, яка частково належить російському гіганту "Роснєфть", потрапила під санкції Євросоюзу. Після цього у неї розпочалися проблеми з перевізниками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Індійська компанія не може знайти судна для транспортування пального на свої автозаправні станції в Індії. Це при тому, що вона володіє 6500 АЗС по всій країні – близько 7% від загальної мережі.

Після санкцій ЄС деякі судноплавні компанії не захотіли вантажити паливо з НПЗ і почали вимагати від Nayara Energy розірвати контракти.

А Microsof навіть на певний час припинила надавати критично важливі послуги.

Важливо! Nayara Energy володіє другим за потужністю нафтопереробним заводом в Індії, який здатен переробляти до 20 мільйонів тонн на рік. Після рішення Євросоюзу, їй довелося скоротити переробку нафти.

Чи допоможе уряд компанії?

Міністерства судноплавства, нафти та закордонних справ Індії відгукнулося на прохання компанії. Найближчим часом плануються зустрічі для вирішення скрутної ситуації.

Зараз чиновник в Нью-Делі розмірковують над тим, щоб залучити для перевезення нафтопродуктів судна під індійським прапором, якими володіють місцеві компанії.

Однак судновласники вказують на проблеми зі страхуванням рейсів Nayara Energy. Адже більшість страхових компаній базуються в Європі її відмовляються покривати такі перевезення через санкції ЄС.

Варто знати! Раніше Nayara Energy запропонувала державним роздрібним продавцям пального продавати її продукцію на внутрішньому ринку.