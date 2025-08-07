Некому возить топливо: в Индии перевозчики бросили компанию "Роснефти"
- Компания "Nayara Energy", частично принадлежащая "Роснефти", попала под санкции ЕС, из-за чего потеряла перевозчиков и испытывает трудности с транспортировкой топлива.
Индийские министерства планируют встречи для решения проблемы, рассматривая возможность использования местных судов, но сталкиваются с трудностями страхования из-за европейских санкций.
Частная нефтеперерабатывающая компания "Nayara Energy" нуждается в помощи правительства. Она обратилась в Министерство судоходства Индии с просьбой предоставить ей суда для перевозки нефтепродуктов.
Почему Nayara Energy потеряла перевозчиков?
В июле Nayara Energy, которая частично принадлежит российскому гиганту "Роснефть", попала под санкции Евросоюза. После этого у нее начались проблемы с перевозчиками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Индийская компания не может найти судна для транспортировки топлива на свои автозаправочные станции в Индии. Это при том, что она владеет 6500 АЗС по всей стране – около 7% от общей сети.
- После санкций ЕС некоторые судоходные компании не захотели грузить топливо с НПЗ и начали требовать от Nayara Energy разорвать контракты.
- А Microsof даже на время прекратила предоставлять критически важные услуги.
Важно! Nayara Energy владеет вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Индии, который способен перерабатывать до 20 миллионов тонн в год. После решения Евросоюза, ей пришлось сократить переработку нефти.
Поможет ли правительство компании?
Министерства судоходства, нефти и иностранных дел Индии откликнулось на просьбу компании. В ближайшее время планируются встречи для решения затруднительной ситуации.
- Сейчас чиновник в Нью-Дели размышляют над тем, чтобы привлечь для перевозки нефтепродуктов суда под индийским флагом, которыми владеют местные компании.
- Однако судовладельцы указывают на проблемы со страхованием рейсов Nayara Energy. Ведь большинство страховых компаний базируются в Европе и отказываются покрывать такие перевозки из-за санкций ЕС.
Стоит знать! Ранее Nayara Energy предложила государственным розничным продавцам топлива продавать ее продукцию на внутреннем рынке.