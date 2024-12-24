Як українцям перевірити наявність пільг

Аби перевіряти наявність пільг або субсидій, українцям слід звернутися до Пенсійного фонду. Зокрема це можна зробити онлайн.

Як перевірити наявність пільг або субсидій

На вебпорталі установи надано можливість перевірки інформації за призначеними субсидіями та пільгами, пише 24 канал з посиланням на фонд.

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З 2023 року отримувачі житлових субсидій та пільг в Україні можуть перевірити чимало інформації в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ в розділах "Моя субсидія" та "Мої пільги".

Йдеться про такі дані:

місяць та рік останнього нарахування;

нараховану суму;

рішення щодо призначення субсидії/пільги.

Важливо! Зокрема якщо людина подала заяву та супровідні документи через портал Пенсійного фонду, то відповідь можна побачити у розділі "Мої повідомлення". Розгляд звернення, а також прийняття остаточного рішення, зазвичай займає від 14 до 30 днів.