Японія повертає в роботу найбільшу АЕС світу після 12 років паузи
- Tepco відновила роботу атомної електростанції "Касівадзакі-Каріва" після 12-річної паузи, запустивши енергоблок №6.
- АЕС "Касівадзакі-Каріва" є найбільшою атомною станцією у світі з сумарною потужністю 7 965 мегаватів, має 7 киплячих водяних реакторів.
Японська електрична компанія Tokyo Electric Power (Tepco) відновила роботу атомної електростанції "Касівадзакі-Каріва" на заході країни. До цього АЕС простоювала близько 12 років.
Як відбувався запуск АЕС?
У середу, 21 січня, Tepco запустила енергоблоку №6 після 24-годинної затримки, яка виникла через несправну сигналізацію, передає 24 Канал з посиланням на Nucnet.
Спочатку компанія планувала відновити роботу АЕС у вівторок, але змушена була перенести старт. Під час тесту відмовила сигналізація контрольних стержнів, які використовують для гальмування ядерної реакції.
Втім, за даними The Japan Times, пізніше Tepco отримала дозвіл від Японського агентства з ядерного регулювання на відновлення роботи енергоблока.
За даними японських ЗМІ, енергоблок №6 є киплячим водяним реактором і має потужність 1 315 мегаватів.
- Комерційне використання енергоблока розпочалося ще у 1996 році;
- Завантаження палива завершили у червні 2025 року.
Зауважте! Старт роботи шостого енергоблока "Касівадзакі-Каріва" означає, що Японія відновила експлуатацію вже 15 реакторів після руйнівної аварії на Фукусімі у 2011 році.
Що відомо про АЕС "Касівадзакі-Каріва"?
"Касівадзакі-Каріва" у провінції Ніїгата є найбільшою за потужністю атомною електростанцією у світі.
- За інформацією МАГАТЕ, вона має у своєму складі 7 киплячих водяних реакторів.
- Їхня сумарна потужність сягає 7 965 мегаватів.
До землетрусу та аварії на "Фукусімі-1" у 2011 році АЕС забезпечувала електроенергією столичний регіон Токіо. Однак тоді у Японії зупинили усі реактори, а катастрофу визнали найсерйознішою аварією з часів Чорнобиля.
Наразі Тepco планує відновити роботу станції, зосередившись на нових блоках №6 і №7.
Водночас компанія раніше планувала вивести паливо з блоку №7 через затримки в запуску і залишити його в холодному вимкненні.
Варто знати! У грудні 2025 року законодавці префектури Ніїгата, де розташована АЕС, підтримали рішення губернатора щодо перезапуску станції. Фактично це відкрило шлях до відновлення її роботи, пише Reuters. Адже за суворими законами Японії відновлення роботи реакторів потребує підтримки місцевої влади та проходження жорстких регуляторних перевірок.
Чому Японія відновлює роботу АЕС?
На початку минулого року в уряді заявили, що Японія не відмовлятиметься від ядерної генерації, навіть попри трагічний досвід аварії на "Фукусімі-1". Запуск АЕС "Касівадзакі-Каріва" розглядають як важливий рубіж у відновленні атомного сектору.
За підрахунками Міністерства торгівлі Японії, введення в роботу першого реактора цієї станції збільшить постачання електроенергії для регіону Токіо приблизно на 2%, що має стратегічне значення для найбільшого економічного центру країни.
Прем’єр-міністерка Санае Такаїчі відкрито підтримує відновлення роботи атомних електростанцій. Влада вважає це необхідним кроком для посилення енергетичної безпеки, оскільки попит на електроенергію в Японії стрімко зростає.