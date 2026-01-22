Японія повертає в роботу найбільшу АЕС світу після 12 років паузи

Японська електрична компанія Tokyo Electric Power (Tepco) відновила роботу атомної електростанції "Касівадзакі-Каріва" на заході країни. До цього АЕС простоювала близько 12 років.

Як відбувався запуск АЕС?

У середу, 21 січня, Tepco запустила енергоблоку №6 після 24-годинної затримки, яка виникла через несправну сигналізацію, передає 24 Канал з посиланням на Nucnet.

Спочатку компанія планувала відновити роботу АЕС у вівторок, але змушена була перенести старт. Під час тесту відмовила сигналізація контрольних стержнів, які використовують для гальмування ядерної реакції.

Втім, за даними The Japan Times, пізніше Tepco отримала дозвіл від Японського агентства з ядерного регулювання на відновлення роботи енергоблока.

За даними японських ЗМІ, енергоблок №6 є киплячим водяним реактором і має потужність 1 315 мегаватів.

Комерційне використання енергоблока розпочалося ще у 1996 році;

Завантаження палива завершили у червні 2025 року.

Зауважте! Старт роботи шостого енергоблока "Касівадзакі-Каріва" означає, що Японія відновила експлуатацію вже 15 реакторів після руйнівної аварії на Фукусімі у 2011 році.

Що відомо про АЕС "Касівадзакі-Каріва"?

"Касівадзакі-Каріва" у провінції Ніїгата є найбільшою за потужністю атомною електростанцією у світі.

За інформацією МАГАТЕ, вона має у своєму складі 7 киплячих водяних реакторів.

Їхня сумарна потужність сягає 7 965 мегаватів.

До землетрусу та аварії на "Фукусімі-1" у 2011 році АЕС забезпечувала електроенергією столичний регіон Токіо. Однак тоді у Японії зупинили усі реактори, а катастрофу визнали найсерйознішою аварією з часів Чорнобиля.

Наразі Тepco планує відновити роботу станції, зосередившись на нових блоках №6 і №7.

Водночас компанія раніше планувала вивести паливо з блоку №7 через затримки в запуску і залишити його в холодному вимкненні.

Варто знати! У грудні 2025 року законодавці префектури Ніїгата, де розташована АЕС, підтримали рішення губернатора щодо перезапуску станції. Фактично це відкрило шлях до відновлення її роботи, пише Reuters. Адже за суворими законами Японії відновлення роботи реакторів потребує підтримки місцевої влади та проходження жорстких регуляторних перевірок.

Чому Японія відновлює роботу АЕС?