Не пропрацювала й доби: у Японії терміново зупинили найбільшу АЕС у світі

У Японії довелося зупинити найбільшу у світі атомну електростанцію. АЕС "Кашівадзакі-Каріва" припинила свою роботу менш ніж через день після того, як уперше за понад 13 років повернулася до роботи.

Чому зупинили найбільшу АЕС?

Про це повідомив оператор японської АЕС Tokyo Electric Power (Tepco), передає 24 Канал з посиланням на Nikkei.

Компанія оголосила, що зупиняє енергоблок № 6, оскільки виявила несправності обладнання.

За інформацією оператора АЕС, усього через кілька годин після запуску реактора спрацювала сигналізація на одному зі стрижнів всередині енергоблока. Тому було прийняте рішення призупинити виведення контрольних стрижнів.

Приблизно за 16 годин після старту АЕС Tepco заявила про "планове тимчасове вимкнення". Реактор від'єднали для проведення повного розслідування причин спрацювання сигналізації.

Ми не припускаємо, що розслідування та пов’язані з ним роботи завершаться за один-два дні. Наразі ми взагалі не можемо сказати, скільки часу це займе,

– цитує керівника АЕС Такеюкі Інагакі видання Japan Times.

Зауважте! До землетрусу та аварії на "Фукусімі-1" у 2011 році "Кашівадзакі-Каріва" забезпечувала електроенергією столичний регіон Токіо. Однак після катастрофи у Японії зупинили усі реактори. Нині країна перезапустила 14 із них.

Що відомо про запуск АЕС?

Запустити атомну електростанцію вдалося не з першого разу. Спочатку компанія планувала відновити роботу АЕС у вівторок, але змушена була перенести старт через відмову сигналізації контрольних стрижнів, пише Nucnet.

Зрештою Tepco отримала дозвіл від Японського агентства з ядерного регулювання і в середу, 21 січня, запустила енергоблок №6 після 24-годинної затримки.

"Касівадзакі-Каріва" на заході Японії є найбільшою за потужністю атомною електростанцією у світі.

За інформацією МАГАТЕ, вона має у своєму складі 7 киплячих водяних реакторів.

Їхня сумарна потужність становить 7 965 мегаватів.

Варто знати! За даними японських ЗМІ, енергоблок №6 є киплячим водяним реактором і має потужність 1 315 мегаватів.

Чому Японія відновлює АЕС?