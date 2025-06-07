Яка в Україні найбільша пенсія
- Деякі пенсіонери в Україні отримують пенсії, що перевищують мінімальні більш ніж у десять разів.
- Уряд запровадив обмеження на надвисокі пенсійні виплати.
Деякі пенсіонери в Україні мають виплати, що більш ніж у десять разів перевищують мінімальну пенсію. Втім, уряд уже запровадив обмеження на надвисокі виплати.
Скільки становить найбільша пенсія в Україні
Як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович, найбільша пенсія в країні наразі становить 51 042 гривні. Однак з січня 2025 року на пенсії, які перевищують 23 610 гривень, застосовуються понижувальні коефіцієнти, повідомляє 24 Канал.
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Водночас обмеження не торкаються військових-учасників бойових дій та родин загиблих захисників.
Це стосується лише надвеликих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила власними внесками.
Як пояснила міністр, нова система має скоротити розрив між "спеціальними" пенсіями та тими, що нараховуються за загальними правилами. Лише у січні це дозволило зекономити Пенсійному фонду майже 120 мільйонів гривень, а за рік очікується понад мільярд.