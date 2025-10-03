Найбільша з початку вторгнення: Росія здійснила атаку на газовидобувну інфраструктуру

Вночі на 3 жовтня Росія здійснила атаку на газовидобувну інфраструктуру. Це найбільше була найбільша масована атака від початку повномасштабної війни.

Зокрема росіяни випустили по об’єктах Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині росіяни в 35 ракет, пише 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

Зокрема суттєва кількість з них – балістичні. Також відбулася атака за допомогою 60 дронів.

Частину вдалося збити. На жаль, не всі,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок цієї атаки, значна кількість наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні.

Очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький розповів, що триває ліквідація наслідків удару. Наразі відбувається робота з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім.

Терор ніде не має досягати своєї мети,

– наголосив Сергій Корецький.