Три провідні банки Китаю припинили обробку платежів від російських фінансових організацій, які зіткнулися з міжнародними санкціями. Йдеться про Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China.

Чому банки припинили трансакції

На рішення банків вплинули занепокоєння щодо потенційних вторинних санкцій, передають російські ЗМІ. Хоча розрахунки з країнами, такими як КНР, Туреччина та ОАЕ, стають складнішими, деякі альтернативні шляхи для здійснення платежів все ще існують.

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! ICBC, China Construction Bank і Bank of China є найбільшими за обсягом активів банками у Китаї.

За словами генерального директора компанії "Перша Група" Олексія Порошина, кредитні установи почали інформувати, що припиняють приймати платежі від січня.

ICBC і CCB відхиляють усі платежі від санкціонованих банків, незалежно від використаної системи переказу — чи то SWIFT, російська СПФС, чи китайська CIPS. Китайські банки пояснюють це внутрішніми політиками.

Не лише в Китаї

! Водночас транзакції з російськими банками, які не охоплені санкціями, продовжують здійснюватися.

Днями аналогічне рішення прийняли кілька банків в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони почали обмежувати фінансові операції з російськими клієнтами, включаючи як фізичних осіб, так і компанії. Це рішення також було спричинене побоюванням можливих вторинних санкцій за взаємодію з російською стороною.

Попри це, російська влада не вважає ситуацію з обмеженнями в ОАЕ критичною, висловлюючи впевненість у вирішенні проблеми.

! Політика еміратських банків щодо російських клієнтів почала змінюватися з вересня 2023 року, коли вони відмовилися обробляти платежі з Росії. Для обходу цих обмежень використовувалися транзитні фінансові установи та криптовалютні платежі.