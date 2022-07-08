У Мінфіні назвали найбільші статті видатків держбюджету від початку війни
8 липня 2022 , 16:20Читать новость на русском
Джерело:Міністерство фінансів України
Від початку повномасштабної війни Росії на території України загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 мільярда гривень. Такі дані надала Державна казначейська служба України станом на 1 липня 2022 року.
Видатки із загального фонду держбюджету
У Мінфіні розповіли, що у червні було профінансовано 232,4 мільярда гривень, або 28,6% від загальної суми.
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Найбільші статті видатків держбюджету
- Оплата праці з нарахуваннями – 305 мільярдів гривень (у тому числі у червні – 98,7 мільярда гривень), або 37,5% від загального обсягу видатків витрачених за період війни. У тому числі на грошове утримання військовослужбовців – 225,8 мільярда гривень (у червні – 75,7 мільярда гривень);
- Соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) – 175,3 мільярда гривень (у червні – 50,6 мільярда гривень), або 21,6%.
- Обслуговування державного боргу – 62,1 мільярда гривень (у червні – 11,6 мільярда гривень), або 7,6%;
- Трансферти місцевим бюджетам – 57,6 мільярда гривень (у червні – 19 мільярдів гривень), або 7,1%.
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