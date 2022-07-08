У Мінфіні назвали найбільші статті видатків держбюджету від початку війни

Від початку повномасштабної війни Росії на території України загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 мільярда гривень. Такі дані надала Державна казначейська служба України станом на 1 липня 2022 року.

Видатки із загального фонду держбюджету

У Мінфіні розповіли, що у червні було профінансовано 232,4 мільярда гривень, або 28,6% від загальної суми.

Читайте також Не біткойном єдиним: як безплатно отримати нові криптомонети

Найбільші статті видатків держбюджету

Оплата праці з нарахуваннями – 305 мільярдів гривень (у тому числі у червні – 98,7 мільярда гривень), або 37,5% від загального обсягу видатків витрачених за період війни. У тому числі на грошове утримання військовослужбовців – 225,8 мільярда гривень (у червні – 75,7 мільярда гривень);

– 305 мільярдів гривень (у тому числі у червні – 98,7 мільярда гривень), або 37,5% від загального обсягу видатків витрачених за період війни. У тому числі на грошове утримання військовослужбовців – 225,8 мільярда гривень (у червні – 75,7 мільярда гривень); Соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) – 175,3 мільярда гривень (у червні – 50,6 мільярда гривень), або 21,6%.

(виплату пенсій, допомоги, стипендій) – 175,3 мільярда гривень (у червні – 50,6 мільярда гривень), або 21,6%. Обслуговування державного боргу – 62,1 мільярда гривень (у червні – 11,6 мільярда гривень), або 7,6%;

– 62,1 мільярда гривень (у червні – 11,6 мільярда гривень), або 7,6%; Трансферти місцевим бюджетам – 57,6 мільярда гривень (у червні – 19 мільярдів гривень), або 7,1%.

Трансферти – гроші, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого, в цьому випадку кошти переводились з державного до місцевого бюджету. Під ними розуміють різного роду дотації, або субвенції (грошова допомога, котра призначена для конкретної цілі).

Видатки із загального фонду держбюджету з 24 лютого по 1 липня / Інфографіка 24 каналу

Цікаво – Ситуація гірша, ніж каже кремль, – Пендзин про економічну кризу в росії: дивіться відео

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.