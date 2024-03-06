Де платять найбільші та найменші зарплати в Україні: топ-3 галузі
Багато українців нині знаходяться в пошуках роботи. При цьому, найвищі зарплати сконцентровані в трьох основних галузях.
Ринок праці в Україні
На ринку праці в Україні не відбулося структурних змін у заробітній платі найманих працівників. Про це йдеться в оновлених даних Держстату про середньомісячні заробітні плати штатних працівників за видами економічної діяльності.
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При цьому, деякі галузі на ринку праці пропонують доволі конкурентну платню.
ТОП-3 найоплачуваніших галузей
Серед сфер економіки, що відзначаються найвищим рівнем оплати праці, переважно виступають традиційні напрями з високими зарплатами працівників.
- Інформація та телекомунікації – 37 946 гривень;
- Фінансова та страхова діяльність – 34 393 гривні;
- Авіаційний транспорт – 31 391 гривня.
Водночас середня заробітна платня на рівні 20 і більше тисяч є у таких галузях:
- оптова та роздрібна торгівля;
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
- водний транспорт;
- професійна, наукова та технічна діяльність.
Де зарплати найменші: ТОП-3 галузі
Найменшу зарплату отримують працівники, які працюють у галузі культури та розваг та у сфері логістики:
- Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 10 990 гривень;
- Поштова та курʼєрська діяльність – 11 830 гривень;
- Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – 11 345 гривень.