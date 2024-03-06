Де платять найбільші та найменші зарплати в Україні: топ-3 галузі

Багато українців нині знаходяться в пошуках роботи. При цьому, найвищі зарплати сконцентровані в трьох основних галузях.

Ринок праці в Україні

На ринку праці в Україні не відбулося структурних змін у заробітній платі найманих працівників. Про це йдеться в оновлених даних Держстату про середньомісячні заробітні плати штатних працівників за видами економічної діяльності.

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При цьому, деякі галузі на ринку праці пропонують доволі конкурентну платню.

ТОП-3 найоплачуваніших галузей

Серед сфер економіки, що відзначаються найвищим рівнем оплати праці, переважно виступають традиційні напрями з високими зарплатами працівників.

Інформація та телекомунікації – 37 946 гривень; Фінансова та страхова діяльність – 34 393 гривні; Авіаційний транспорт – 31 391 гривня.

Середня заробітна плата в секторі "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" значно зросла і складає 23 395 гривень, що майже на 3 тисячі більше, ніж у попередньому році.

Водночас середня заробітна платня на рівні 20 і більше тисяч є у таких галузях:

оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

водний транспорт;

професійна, наукова та технічна діяльність.

Де зарплати найменші: ТОП-3 галузі

Щодо працівників водного транспорту, то їхні зарплати різко підвищилися 14 тисяч гривень до майже 22 тисяч гривень.

Найменшу зарплату отримують працівники, які працюють у галузі культури та розваг та у сфері логістики:

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 10 990 гривень; Поштова та курʼєрська діяльність – 11 830 гривень; Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – 11 345 гривень.

З галузей виробництва, найнижча зарплатня у будівництві – 12 634 гривень.