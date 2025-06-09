Найбільший у світі суверенний фонд вимагає від Європи реформ на ринках капіталу

Норвезький урядовий пенсійний фонд є найбільшим у світі суверенним фондом. Наразі він заявив про необхідність термінових змін на ринках капіталу Євросоюзу.

Найбільший у світі фонд вимагає реформи ринків Європи

Його активи становлять 1,9 трильйона доларів, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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У листі до Європейської комісії Норвезький урядовий пенсійний фонд вказав пункти, що потребують реформ:

податкове законодавство;

правила банкрутства;

наглядові механізми;

стандарти корпоративного управління.

Керівниця відділу ринкових стратегій фонду Малін Норберг повідомила, що добре функціонуючий ринок у Європі є для фонду стратегічно важливим. Але частка європейських акцій у портфелі фонду впала майже на 10%: з 26 до 15 за останнє десятиліття.

Фонд підкреслив, що основні бар’єри – фрагментованість ринкових норм серед країн Європейського Союзу, які перешкоджають:

ліквідності; інноваціям; ускладнює залучення інвестицій.

На думку фонду, нагляд також слід уніфікувати на рівні Євросоюзу, щоб зробити ринки більш ефективними. Зазначається, що спад європейських інвестицій пов'язаний не лише з політичними рішеннями, а й об’єктивними факторами, серед яких зокрема й скороченням кількості публічних компаній на континенті.

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