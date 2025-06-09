Крупнейший в мире фонд требует реформы рынков Европы
Его активы составляют 1,9 триллиона долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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В письме к Европейской комиссии Норвежский правительственный пенсионный фонд указал пункты, требующие реформ:
- налоговое законодательство;
- правила банкротства;
- надзорные механизмы;
- стандарты корпоративного управления.
Руководитель отдела рыночных стратегий фонда Малин Норберг сообщила, что хорошо функционирующий рынок в Европе является для фонда стратегически важным. Но доля европейских акций в портфеле фонда упала почти на 10%с 26 до 15 за последнее десятилетие.
Фонд подчеркнул, что основные барьеры – фрагментированность рыночных норм среди стран Европейского Союза, которые препятствуют:
- ликвидности;
- инновациям;
- затрудняет привлечение инвестиций.
По мнению фонда, надзор также следует унифицировать на уровне Евросоюза, чтобы сделать рынки более эффективными. Отмечается, что спад европейских инвестиций связан не только с политическими решениями, но и объективными факторами, среди которых в том числе и сокращением количества публичных компаний на континенте.
Заметьте! Технологические компании (например, Spotify и Klarna) уже вышли или готовятся выйти на рынок США, а гиганты (Linde, CRH и Arm Holdings) изменили место листинга и выбрали американские биржи.