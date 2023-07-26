Найбільш затребувані професії в Україні: яку професію обрати у 2023 році

26 липня 2023, 13:30
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Сучасний світ стрімко розвивається. Більшість професій стають автоматизованими. Завдяки модернізації деякі спеціальності помирають, але на зміну їм з'являються нові.

Які професії мають найбільший попит в Україні

У Державній службі зайнятості назвали 8 професій найбільш затребуваних у 2023 році. Маючи одну із цих спеціальностей, ви легко знайдете роботу.

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Кого найбільше шукають роботодавці:

  • тракторист;
  • токар;
  • кухар;
  • продавець;
  • водій;
  • швачка;
  • електрогазозварювальник;
  • слюсар.

У коментарі 24 каналу – експертка Валентина Гаврюшенко розказала на кого саме зараз орієнтуються працедавці.

 

Валентина Гаврюшенко

Експертка з ринку праці

Традиційно залишається попит саме на кваліфікованих працівників з інструментом: швачка, електрогазозварник, токар, фрезерувальник.
Не можна ігнорувати й збільшення попиту на спеціалістів з цифрової сфери
  • digital-маркетологи;
  • 3D-дизайнери;
  • SEO-копірайтери;
  • IT-спеціалісти. 

Сезонні професії: як отримати річний дохід за сезон

Правило сезонності актуальне для багатьох професій. Однак, значна кількість роботодавців усе-таки обирають мати стабільних спеціалістів, з якими можна побудувати довгострокову співпрацю.

У березні та квітні ринок праці починає розриватися від вакансій. Експерти визначають ці місяці як період активних міграцій працівників між компаніями.

Чому навесні стає більше вакансій

  • заклади громадського харчування розширюють штат через відкриття літніх майданчиків;
  • сфера літніх розваг починає підготовку до сезону і потребує нових працівників;
  • аграрна промисловість масштабує ресурси для збору врожаю;
  • готелі, особливо у курортних місцях, готуються до напливу туристів;
  • заміна працівників, що пішли у відпустку.

Насправді причин чому саме весною докорінно змінюється ситуація на ринку праці набагато більше. На думку Валентини, найкраще шукати роботу саме влітку, адже в цей час сильно знижується конкуренція на посаду. Варто розуміти, що кваліфіковані спеціалісти зможуть знайти роботу у будь-яку пору року. 

Автор: Анастасія Зорик