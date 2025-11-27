Найскладніша ситуація: у яких регіонах найбільші проблеми за світлом
- Найскладніша ситуація з електроенергією у прифронтових та прикордонних регіонах.
- У трьох областях застосовані аварійні відключення світла для стабілізації енергосистеми.
В Україні регулярно відбуваються відключення світла. Причиною таких подій є атаки росіян на енергетичну інфраструктуру країни.
Де в Україні найгірша ситуація зі світлом?
Водночас є регіони, де ситуація найскладніша, пише 24 Канал з посиланням на очільника Укренерго Віталія Зайченко в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини".
Згідно з його слів, найскладніша ситуація з електроенергією наразі у прифронтових та прикордонних частинах України. Мова йде про Суми, Полтаву, Харків, Донецьку область.
Ці регіони найбільше страждають від ударів росіян,
– зазначив Віталій Зайченко.
Зауважте! Він пояснив, що по цих областях ворог використовує не тільки ракети чи "шахеди", але й інші засоби, які досить швидкі. Таким чином ремонтні бригади у цих областях працюють у найтяжчих умовах, бо безпекова ситуація там найгірша.
Нагадаємо, що протягом доби ворог завдавав ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Внаслідок чого на ранок 27 листопада ввели локальні знеструмлення у кількох областях. Про це повідомили в Міненерго.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у трьох областях – Харківській, Сумській та Полтавській – застосовані аварійні відключення.
Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу,
– наголосили у повідомленні.
Зверніть увагу! Населення закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері.
Що ще відомо про відключення світла?
- Світла стане більше – графіки відключень світла "скоротять" в Україні. Однак у прифронтових та прикордонних регіонах складна ситуація, через що Укренерго не може нічого гарантувати.
- Водночас погіршення ситуації в енергосистемі України чи збільшення відключень світла через похолодання наразі не прогнозується.