Укр Рус
Економіка Новини економіки Найскладніша ситуація: у яких регіонах найбільші проблеми за світлом
27 листопада, 13:56
2

Найскладніша ситуація: у яких регіонах найбільші проблеми за світлом

Валерія Моргун
Основні тези
  • Найскладніша ситуація з електроенергією у прифронтових та прикордонних регіонах.
  • У трьох областях застосовані аварійні відключення світла для стабілізації енергосистеми.

В Україні регулярно відбуваються відключення світла. Причиною таких подій є атаки росіян на енергетичну інфраструктуру країни.

Де в Україні найгірша ситуація зі світлом?

Водночас є регіони, де ситуація найскладніша, пише 24 Канал з посиланням на очільника Укренерго Віталія Зайченко в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також У деяких областях ввели аварійні відключення: яка ситуація зі світлом в Україні 27 листопада 

Згідно з його слів, найскладніша ситуація з електроенергією наразі у прифронтових та прикордонних частинах України. Мова йде про Суми, Полтаву, Харків, Донецьку область.

Ці регіони найбільше страждають від ударів росіян,
– зазначив Віталій Зайченко.

Зауважте! Він пояснив, що по цих областях ворог використовує не тільки ракети чи "шахеди", але й інші засоби, які досить швидкі. Таким чином ремонтні бригади у цих областях працюють у найтяжчих умовах, бо безпекова ситуація там найгірша.

Нагадаємо, що протягом доби ворог завдавав ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Внаслідок чого на ранок 27 листопада ввели локальні знеструмлення у кількох областях. Про це повідомили в Міненерго.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у трьох областях – Харківській, Сумській та Полтавській застосовані аварійні відключення.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу,
– наголосили у повідомленні.

Зверніть увагу! Населення закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері.

Що ще відомо про відключення світла?

  • Світла стане більше – графіки відключень світла "скоротять" в Україні. Однак у прифронтових та прикордонних регіонах складна ситуація, через що Укренерго не може нічого гарантувати.
  • Водночас погіршення ситуації в енергосистемі України чи збільшення відключень світла через похолодання наразі не прогнозується.