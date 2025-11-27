Найскладніша ситуація: у яких регіонах найбільші проблеми за світлом

В Україні регулярно відбуваються відключення світла. Причиною таких подій є атаки росіян на енергетичну інфраструктуру країни.

Де в Україні найгірша ситуація зі світлом?

Водночас є регіони, де ситуація найскладніша, пише 24 Канал з посиланням на очільника Укренерго Віталія Зайченко в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини".

Згідно з його слів, найскладніша ситуація з електроенергією наразі у прифронтових та прикордонних частинах України. Мова йде про Суми, Полтаву, Харків, Донецьку область.

Ці регіони найбільше страждають від ударів росіян,

– зазначив Віталій Зайченко.

Зауважте! Він пояснив, що по цих областях ворог використовує не тільки ракети чи "шахеди", але й інші засоби, які досить швидкі. Таким чином ремонтні бригади у цих областях працюють у найтяжчих умовах, бо безпекова ситуація там найгірша.

Нагадаємо, що протягом доби ворог завдавав ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Внаслідок чого на ранок 27 листопада ввели локальні знеструмлення у кількох областях. Про це повідомили в Міненерго.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у трьох областях – Харківській, Сумській та Полтавській – застосовані аварійні відключення.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу,

– наголосили у повідомленні.

Зверніть увагу! Населення закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері.

Що ще відомо про відключення світла?