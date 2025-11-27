Самая сложная ситуация: в каких регионах наибольшие проблемы со светом
- Самая сложная ситуация с электроэнергией в прифронтовых и приграничных регионах.
- В трех областях применены аварийные отключения света для стабилизации энергосистемы.
В Украине регулярно происходят отключения света. Причиной таких событий являются атаки россиян на энергетическую инфраструктуру страны.
Где в Украине худшая ситуация со светом?
В то же время есть регионы, где ситуация самая сложная, пишет 24 Канал со ссылкой на главу Укрэнерго Виталия Зайченко в прямом эфире телемарафона "Единые новости".
Читайте также В некоторых областях ввели аварийные отключения: какая ситуация со светом в Украине 27 ноября
Согласно его словам, самая сложная ситуация с электроэнергией сейчас в прифронтовых и приграничных частях Украины. Речь идет о Сумах, Полтаве, Харьков, Донецкой области.
Эти регионы больше всего страдают от ударов россиян,
– отметил Виталий Зайченко.
Заметьте! Он пояснил, что по этим областям враг использует не только ракеты или "шахеты", но и другие средства, которые достаточно быстрые. Таким образом ремонтные бригады в этих областях работают в тяжелых условиях, потому что ситуация с безопасностью там хуже.
Напомним, что в течение суток враг наносил удары по энергетическим объектам в нескольких областях. В результате чего на утро 27 ноября ввели локальные обесточивания в нескольких областях. Об этом сообщили в Минэнерго.
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в трех областях – Харьковской, Сумской и Полтавской областях – применены аварийные отключения.
Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса,
– отметили в сообщении.
Обратите внимание! Население призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.
Что еще известно об отключении света?
- Света станет больше – графики отключений света "сократят" в Украине. Однако в прифронтовых и приграничных регионах сложная ситуация, из-за чего Укрэнерго не может ничего гарантировать.
- В то же время ухудшение ситуации в энергосистеме Украины или увеличение отключений света из-за похолодания пока не прогнозируется.