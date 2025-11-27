Где в Украине худшая ситуация со светом?

В то же время есть регионы, где ситуация самая сложная, пишет 24 Канал со ссылкой на главу Укрэнерго Виталия Зайченко в прямом эфире телемарафона "Единые новости".

Читайте также В некоторых областях ввели аварийные отключения: какая ситуация со светом в Украине 27 ноября

Согласно его словам, самая сложная ситуация с электроэнергией сейчас в прифронтовых и приграничных частях Украины. Речь идет о Сумах, Полтаве, Харьков, Донецкой области.

Эти регионы больше всего страдают от ударов россиян,

– отметил Виталий Зайченко.

Заметьте! Он пояснил, что по этим областям враг использует не только ракеты или "шахеты", но и другие средства, которые достаточно быстрые. Таким образом ремонтные бригады в этих областях работают в тяжелых условиях, потому что ситуация с безопасностью там хуже.

Напомним, что в течение суток враг наносил удары по энергетическим объектам в нескольких областях. В результате чего на утро 27 ноября ввели локальные обесточивания в нескольких областях. Об этом сообщили в Минэнерго.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в трех областях – Харьковской, Сумской и Полтавской областях – применены аварийные отключения.

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса,

– отметили в сообщении.

Обратите внимание! Население призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Что еще известно об отключении света?