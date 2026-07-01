Де живуть пенсіонери з найменшими та найбільшими пенсіями: у ПФУ назвали регіони

Українці не мають фіксованого розміру пенсії за віком. Сума виплат залежить від страхового стажу, віку виходу на відпочинок та інших чинників. Однак, мешканці деяких регіонів отримують значно вищі пенсійні виплати, ніж інші.

Де отримують найвищу та найнижчу пенсію

Детальну інформацію про це дізналось ЗМІ "РБК-Україна".

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Станом на 1 квітня 2026 року середній розмір пенсії по Україні сягнув 7 236,49 гривні. Однак у різних областях цифри теж дещо різні.

Наприклад, найбільша середня пенсія зафіксована у жителів столиці. Кияни у середньому отримують 9 863,73 гривні.

Водночас найменша середня пенсія у жителів Тернопільської області. Там вона становить 5 612,46 гривні. Такі дані надав виданню Пенсійний фонд України.

Слід також зазначити, що цьогоріч середня пенсія в країні зросла. Це на 14% більше, ніж торік.

Таким чином, середня пенсійна виплата в Україні стає більшою. Але внаслідок зростання цін це зазвичай не відчувається.

Що ще варто знати про пенсії в Україні

Від 5 до 10 тисяч гривень пенсії отримує найбільша частка літніх людей – 36,5%. Це понад 3,6 мільйона людей.

Водночас кількість пенсіонерів в Україні постійно скорочується – приблизно на 170 тисяч осіб щороку. За чотири роки повномасштабного вторгнення кількість пенсіонерів у державі скоротилася на 740 тисяч.