Звичайним пенсіям до них далеко: хто в Україні отримує від 21 тисячі гривень

В Україні є певні категорії осіб, які отримують найвищі пенсії поміж усіх інших. Йдеться інколи й про максимальні суми у 100 тисяч гривень. А от "середні" пенсії стартують від 21,5 тисячі гривень.

Пенсія у майже 100 тисяч: які виплати отримують екссудді

Найвищі пенсійні виплати в Україні отримують екссудді та прокурори. Крім того, згідно із законом, колишні судді можуть навіть обирати чи отримувати виплати на загальних підставах, чи на довічне утримування. При цьому довічні грошові утримання вони можуть отримувати навіть не досягаючи пенсійного віку.

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За понад 20 років стажу на посаді розмір виплат для суддів підвищується на 2% за повний рік роботи.

За 30 років стажу – надається право на грошове утримання у сумі 70% від суддівської винагороди.

Пенсії для прокурорів не відстають

що цьогоріч українські екссудді одержують виплатиСтаном на початок року на довічному утриманні налічувалося 3 594 судді, які перебувають у відставці.

Водночас прокурори можуть виходити на пенсію незалежно від їхнього віку за умови, що вони мають щонайменше 25 років вислугу, а з них – 15 років працювали прокурорами.

Якщо потрібного стажу недостатньо, то вони виходять на пенсію у 55 років (для жінок) та 57 років (для чоловіків). Для цього потрібно мати 30 та 35 років стажу відповідно. До речі, 15 з яких потрібно відпрацювати прокурором.

Для таких осіб є ще пільга щодо обсягу виплат. Вона на рівні 60% від заробітної плати експрокурора за останні пʼять років.

Середній розмір пенсії експрокурора у 2023 році становить 21,57 тисячі гривень. Це на близько 640 гривень більше за максимально дозволені пенсійні виплати в країні.

Для порівняння, середня пенсія для звичайних громадян України у 2023 році становить всього 5 230 гривень. За перший квартал вона зросла на 600 гривень.

Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю

Суми коливаються від майже 2 100 гривень до 2 300 гривень залежно від групи:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 100 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, які працюють – 2 093 гривні.

Втім мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни розраховується на основі прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Зараз це 2 093 гривні: