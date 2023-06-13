Коли "заморожують" карту

Видачу пенсії можуть призупинити в низці випадків. Наприклад, якщо пенсійна карта не використовувалась понад 6 місяців.

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Проте цього можна уникнути. Варто лиш бодай раз на пів року проводити транзакцію за своєю карткою. Наприклад:

поповнювати з неї рахунок мобільного;

сплачувати комунальні послуги чи інші рахунки.

Важливо! При блокуванні карти, пенсія все одно надходитиме на рахунок. Однак використати ці гроші можна буде лише після отримання нової картки.

Також існують й інші причини для зупинки виплат. Зокрема:

якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном – однак лише якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Виплати можна відновити

Втім, виплату пенсії можна відновити, а недоотримані кошти – повернути. Для цього слід звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити особу.

Як зазначили в Мінсоцполітики, в такому разі "нарахування та виплата пенсії триватиме". Для цього в Пенсійному фонді проведуть перевірку даних та протягом 10 днів з дня звернення приймуть відповідне рішення.