Хто має право на пенсію з інвалідності

Така виплата призначається в разі повної або часткової втрати працездатності – в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, а також інвалідності з дитинства. При цьому не відіграє ролі, чи інвалідність настала у період роботи, до влаштування на неї чи після звільнення.

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Проте для призначення необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж. Як пояснили в Міністерстві соцiальної політики, залежно від віку та групи інвалідності цей стаж має складати щонайменш від 1 до 15 років. Наприклад:

для І групи – 1 рік для осіб до 25 років, 10 років – для осіб віком від 54 до 59 років;

для ІІ та ІІІ груп – 1 рік для осіб до 23 років, 14 років – для осіб віком від 56 до 59 років.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку (незалежно від групи), мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу,

– зазначили в міністерстві.

Скільки платитимуть

100% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю І групи;

90% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю ІІ групи;

50% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Крім того, важливу роль також відіграє період від дня встановлення інвалідності до виповнення 60 років. Він зараховується до страхового стажу для обчислення пенсії за віком.

Варто знати! Особа з інвалідністю, яка не має достатньої кількості страхового стажу, може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення допомоги.

Мінімальна сума пенсії:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 100 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, які працюють – 2 093 гривні.

Зверніть увагу! При зміні групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується із дня зміни групи інвалідності.

Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни розраховується на основі прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Нині ця сума складає 2 093 гривні. Станом на червень, пенсійна виплата для таких людей:

з І групою не може бути меншою за 13 604,5 гривні (650% ПМ);

з II групою – 10 988,25 гривні (525% ПМ);

з III групою – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Важливо! Конкретний розмір пенсії з інвалідності для військовослужбовців залежить від 2 факторів: розміру грошового забезпечення конкретної особи; причини інвалідності.

Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи:

для І групи – 6 840 гривень;

для ІІ групи – 5 472 гривні;

для III групи – 4 218 гривень;

для дітей з інвалідністю – 4 218 гривень.

Мінімальний же розмір пенсії для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи обчислюється на основі середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 1 березня цей показник складав 13 376,21 гривні. Відповідно:

для І групи передбачена виплата у 100%, що дорівнює 13 376,21 гривні;

для ІІ групи – 80%, 10 700,97 гривні;

для ІІІ групи – 60%, 8 025,73 гривні.

Які потрібні документи

Заява про призначення пенсії з інвалідності;

паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік;

ідентифікаційний номер;

документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо);

виписка з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності;

відомості про зарплату.

Як подати заяву й документи

Заява про призначення пенсії та необхідні документи подаються до будь-якого управління Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання особисто або через уповноваженого представника.

Також це можна зробити онлайн. Зокрема, через:

портал електронних послуг Пенсійного фонду;

мобільний застосунок ПФ.

Майте на увазі! Сподіватись на підвищення виплат у 2023 році особам з інвалідністю не варто. Річ у тім, що такі пенсії вже перерахували – у березні.