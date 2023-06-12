Кто имеет право на пенсию по инвалидности

Такая выплата назначается в случае полной или частичной потери трудоспособности – в том числе увечья, не связанного с работой, а также инвалидности с детства. При этом не играет роли, наступила ли инвалидность в период работы, до устройства на нее или после увольнения.

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Однако для назначения необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж. Как объяснили в Министерство социальной политики, в зависимости от возраста и группы инвалидности этот стаж должен составлять минимум от 1 года до 15 лет. К примеру:

для I группы – 1 год для лиц до 25 лет, 10 лет – для лиц в возрасте от 54 до 59 лет;

для ІІ и ІІІ групп – 1 год для лиц до 23 лет, 14 лет – для лиц в возрасте от 56 до 59 лет.

Лица, признанные инвалидами по достижении пенсионного возраста (независимо от группы), имеют право на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа,

– отметили в министерстве.

Сколько будут платить

100% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

Кроме того, важную роль также играет период со дня установления инвалидности до 60 лет. Он засчитывается в страховой стаж для исчисления пенсии по возрасту.

Следует знать! Лицо с инвалидностью, не имеющее достаточного количества страхового стажа, может обратиться в управление труда и социальную защиту населения по месту жительства с заявлением о назначении помощи.

Минимальная сумма пенсии:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 300 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, не работающих – 2 100 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III работающих групп – 2 093 гривны.

Обратите внимание! При смене группы инвалидности пенсия в новом размере выплачивается со дня смены группы инвалидности.

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны рассчитывается на основе прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время эта сумма составляет 2 093 гривны. По состоянию на июнь пенсионная выплата для таких людей:

с І группой не может быть менее 13 604,5 гривны (650% ПМ);

с II группой – 10 988,25 гривны (525% ПМ);

с III группой – 7 534,8 гривны (360% ПМ).

Важно! Конкретный размер пенсии по инвалидности для военнослужащих зависит от 2 факторов: размера денежного довольствия конкретного лица; причины инвалидности

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью, наступившей в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы:

для I группы – 6 840 гривен;

для ІІ группы – 5 472 гривны;

для III группы – 4 218 гривен;

для детей с инвалидностью – 4 218 гривен.

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы исчисляется на основе средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 1 марта этот показатель составлял 13 376,21 гривны. Соответствкенно:

для I группы предусмотрена выплата в 100%, что равняется 13 376,21 гривны;

для ІІ группы – 80%, 10 700,97 гривны;

для ІІІ группы – 60%, 8 025,73 гривны.

Какие нужны документы

Заявление о назначении пенсии по инвалидности;

паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст;

идентификационный номер;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе и т.п.);

выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности;

сведения о зарплате.

Как подать заявление и документы

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы подаются в любое управление Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства лично или через уполномоченного представителя.

Также это можно сделать онлайн. В частности, через:

портал электронных услуг Пенсионного фонда;

мобильное приложение ПФ.

Имейте в виду! Надеяться на повышение выплат в 2023 году лицам с инвалидностью не стоит. Дело в том, что такие пенсии уже перечислили – в марте.