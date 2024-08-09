Долар виріс до понад 41 гривні: чому українська нацвалюта слабшає

Від початку цього року на валютному ринку прослідковується тенденція на суттєве знецінення курсу гривні. В останні два місяці курс взагалі сягнув рекордного показника у понад 41 гривню, що на близько три гривні більше, аніж на початку року. Водночас як пояснюють, девальвація нацвалюти у певних випадках навіть потрібна.

Чому гривня падає в ціні

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу розповідає, що девальвація гривні слугує певним цілям. Серед них – більш вигідно переводити долари чи іншу валюту в гривні для того, щоб фінансувати бюджет.

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Крім того, девальвація проводиться й для того, щоб підвищити платежі та збори, які виступають із зовнішньої економічної діяльності та прив'язані до митниці.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик До речі, інфляція, яку ми бачимо, також буде підтримувати зростання надходжень бюджетних.

За словами Шевчишина, НБУ, коли перейшов до керованої гнучкості, знизив деякі валютні обмеження. А тому зараз є більше можливостей купити валюту для населення.

Ще одна проблема – недостатньо коштів

Аналітик пояснює, що українські партнери за останні пів року не виділяли достатньо коштів.

Зовнішньо економічна діяльність, а це експорт, імпорт, всі фінансові потоки, валютні рухи, все фіксується в платіжному балансі. За перше півріччя та весь другий квартал наш платіжний баланс був від'ємний. Тобто касовий розрив у бюджеті складав 500 мільйонів гривень, який потрібно покривати коштом інших джерел,

– каже Андрій Шевчишин.

Водночас при від'ємному балансі відбувається витік валюти. Й тоді це позначається на резервах країни, адже витрачається більше валюти, ніж ми її отримуємо.

Зараз девальвація відображає наш платіжний баланс, тобто загальну ситуацію із витоком валюти. І це відбувається навіть при валютних обмеженнях. Але з іншого боку, девальвація ще й дозволяє трошки підвищити бюджетні надходження,

– підсумував аналітик Шевчишин.

Яким буде курс посередині серпня

Як зазначає для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у серпні курс залишатиметься відносно стабільним.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як і минулого тижня, триватиме курсовий "проміжний період": коли валютні курси за незначної висхідної та спадної поперемінних динамік залишатимуться в межах нових коридорів. Водночас цей етап не триватиме вічно, адже інфляційний тиск восени може стати більш відчутним та й інфляційний прогноз вже трохи інший – до 8,5% за підсумками року (раніше річна інфляція прогнозувалася у 8,2%).

Очікується, що курс на міжбанку буде в такому діапазоні з 12 по 18 серпня – 40,7 – 41,7 гривні за долар. А на готівковому – 40,7 – 42 гривні за долар.