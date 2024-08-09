Доллар вырос до более 41 гривны: почему украинская нацвалюта слабеет

С начала этого года на валютном рынке прослеживается тенденция на существенное обесценивание курса гривны. В последние два месяца курс вообще достиг рекордного показателя в более 41 гривны, что на около три гривны больше, чем в начале года. В то же время как объясняют, девальвация нацвалюты в определенных случаях даже нужна.

Почему гривна падает в цене

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала рассказывает, что девальвация гривны служит определенным целям. Среди них – более выгодно переводить доллары или другую валюту в гривны для того, чтобы финансировать бюджет.

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Кроме того, девальвация проводится и для того, чтобы повысить платежи и сборы, которые выступают из внешней экономической деятельности и привязаны к таможне.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Кстати, инфляция, которую мы видим, также будет поддерживать рост поступлений бюджетных.

По словам Шевчишина, НБУ, когда перешел к управляемой гибкости, снизил некоторые валютные ограничения. Поэтому сейчас есть больше возможностей купить валюту для населения.

Еще одна проблема – недостаточно средств

Аналитик объясняет, что украинские партнеры за последние полгода не выделяли достаточно средств.

Внешне экономическая деятельность, а это экспорт, импорт, все финансовые потоки, валютные движения, все фиксируется в платежном балансе. За первое полугодие и весь второй квартал наш платежный баланс был отрицательный. То есть кассовый разрыв в бюджете составлял 500 миллионов гривен, который нужно покрывать за счет других источников,

– говорит Андрей Шевчишин.

В то же время при отрицательном балансе происходит утечка валюты. И тогда это сказывается на резервах страны, ведь тратится больше валюты, чем мы ее получаем.

Сейчас девальвация отражает наш платежный баланс, то есть общую ситуацию с утечкой валюты. И это происходит даже при валютных ограничениях. Но с другой стороны, девальвация еще и позволяет немножко повысить бюджетные поступления,

– подытожил аналитик Шевчишин.

Каким будет курс в середине августа

Как отмечает для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в августе курс будет оставаться относительно стабильным.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как и на прошлой неделе, продлится курсовой "промежуточный период": когда валютные курсы при незначительной восходящей и нисходящей попеременных динамик будут оставаться в пределах новых коридоров. В то же время этот этап не продлится вечно, ведь инфляционное давление осенью может стать более ощутимым и инфляционный прогноз уже немного другой – до 8,5% по итогам года (ранее годовая инфляция прогнозировалась в 8,2%).

Ожидается, что курс на межбанке будет в таком диапазоне с 12 по 18 августа – 40,7 – 41,7 гривны за доллар. А на наличном – 40,7 – 42 гривны за доллар.