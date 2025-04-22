Найбільша сума: НБУ перерахує рекордний розмір коштів до Держбюджету

Національний банк України планує перерахувати до державного бюджету у 2025 рік зі свого прибутку за 2024 рік 84,2 мільярда гривень. І ця сума є рекордною.

Нацбанк перерахує рекордну суму коштів до Держбюджету

Зокрема фінансовий результат Нацбанку за минулий рік становив 231 мільярд гривень, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також НБУ працює над тим, щоб прив'язати гривню до євро

Основними складовими фінансового результату Нацбанку є:

чистий процентний дохід у сумі 17,6 мільярда гривень;

позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі майже 200 мільярдів гривень, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості.

128,6 мільярда гривень – частина цієї переоцінки, яка є нереалізованим (попереднім) результатом від зміни офіційного валютного курсу.

Крім того, витрати НБУ, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, а також витрати на утримання персоналу, адміністративні та інше у 2024 році становили 8,1 мільярда гривень.

За підсумками 2024 року прибуток до розподілу Національного банку становив 102,7 мільярда гривень. Ця сума частково буде спрямована в загальні резерви НБУ до досягнення ними рівня 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань банку, а 84,2 мільярда гривень – до Держбюджету.

І хоча нашою метою не є отримання прибутку, а всі зусилля ми зосереджуємо на виконанні мандата Національного банку – забезпечення цінової та фінансової стабільності, я переконаний, що ці кошти стануть вагомим внеском в посилення обороноздатності України та спроможності нашої держави протистояти ворогу,

– сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Важливо! Він наголосив, що це найбільша сума, яку коли-небудь НБУ перераховував до бюджету.