Після затишшя офіційні валюти потягнулися вгору

Другий день поспіль офіційний долар та офіційне євро дорожчають. Європейська валюта навіть перетнула межу в 45 гривень.

Офіційний курс 5 листопада

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,39 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 11 копійок проти 4 листопада.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 45,14 гривні. Тобто, ціна виросла на 18 копійок.

Станом на 6 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,43 гривні,

євро – 45,15 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 5 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,68 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,65 гривні, продаж – по 41,65 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,41 гривні, продаж – 41,78 гривні.

По скільки буде курс цього тижня

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, якщо з боку населення попит на валюту впав, то з боку бізнесу він досі підвищений. Банкірка додає, що НБУ надалі надавати гривні підсилену підтримку. А це означає, що курсові коливання залишатимуться помірними.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це означає, що курсові коливання залишатимуться помірними.

Прогнозується, що впродовж тижня вартість американської валюти у готівковому сегменті знаходитиметься в діапазоні 41,45 – 41,75 гривні за долар.