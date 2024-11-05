Официальный курс 5 ноября

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,39 гривны. То есть цена валюты выросла на 11 копеек против 4 ноября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 45,14 гривны. То есть, цена выросла на 18 копеек.

По состоянию на 6 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,43 гривны,

евро – 45,15 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 5 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,68 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,65 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,41 гривны, продажа – 41,78 гривны.

По сколько будет курс на этой неделе

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, если со стороны населения спрос на валюту упал, то со стороны бизнеса он до сих пор повышен. Банкир добавляет, что НБУ в дальнейшем будет оказывать гривне усиленную поддержку. А это означает, что курсовые колебания будут оставаться умеренными.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это означает, что курсовые колебания будут оставаться умеренными.

Прогнозируется, что в течение недели стоимость американской валюты в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,45 – 41,75 гривны за доллар.