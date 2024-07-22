НБУ продав майже мільярд доларів на міжбанку за тиждень

З 15 по 19 липня НБУ продав на міжбанку 950,2 мільйона доларів. Натомість купити вдалося 270 тисяч доларів.

НБУ продав валюту

Минулого тижня НБУ продав 950,2 мільйона доларів. Це на 417,84 мільйона доларів більше, ніж позаминулого тижня. Також з 15 по 19 липня регулятор купив 270 тисяч доларів, тобто на 20 тисяч більше.

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Від початку року НБУ встиг продати 16,4 мільярда доларів. Проте купив він значно менше – 117,8 мільйона доларів.

Правління НБУ підтвердило своє рішення залишити облікову ставку на рівні 15% з 25 січня. Серед ключових факторів, що вплинули на це рішення:

важливість збереження стабільності обмінного курсу;

досягнення помірного рівня інфляції у 2024 році;

приведення її у відповідність до цільового діапазону 5%.

НБУ офіційно оголосив про відхід від режиму фіксованого обмінного курсу з 2 жовтня 2023 року. Це рішення стало першою зміною офіційного курсу долара з липня 2022 року, а нові курси набудуть чинності з 3 жовтня 2023 року.