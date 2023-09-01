Новий рекорд від НБУ: скільки валюти продав регулятор

В серпні цього року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,36 мільярда доларів. Це найвищий показник з лютого 2023 року.

НБУ продав рекордну кількість валюти

З початку 2023 року НБУ усього продав на міжбанку 16,57 мільярда доларів.

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Ярослав Железняк Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Враховуючи, що міжнародної допомоги до нас за серпень прийшло менше (+1,7 мільярда доларів), то можливо трохи падіння міжнародних резервів. Що ми можемо собі дозволити, оскільки вони на рекордному рівні.

НБУ встановив межі коливання курсу долара

На початку серпня валютні резерви України становили 41,7 мільярда доларів. У липні вони виросли на 6,9% вдруге встановивши рекордний показник.

Реалізація Стратегії від НБУ передбачає утримання спреду між готівковим і офіційним курсом не більше ніж 5%.

НБУ, як тільки дозволить ситуація, має намір поступово перейти до більш гнучкого валютного курсу, пом’якшити валютний контроль та повернутися до режиму інфляційного таргетування,

– йдеться у поясненні НБУ.

Нині валютний ринок потребує втручання регулятора у зв'язку із відсутністю балансу та великим попитом на іноземну валюту. Тож поки НБУ проводитиме політику фіксованого курсу та покриватиме дефіцити і надалі.