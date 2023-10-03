Скасування фіксованого курсу гривні піде на користь Україні, – Пендзин

Завдяки макрофінансовій допомозі партнерів українська економіка змогла добре пройти 2023 рік, а стабільність гривні перевищила прогнози, закладені НБУ. Саме тому в регулятора з'явилася можливість адаптувати курс гривні відповідно до поточної ситуації.

Про це 24 Каналу розповів економічний експерт Олег Пендзин. На його думку, перехід НБУ до режиму керованої гнучкості гривні піде на користь Україні.

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Перехід НБУ до гнучкого курсу

Рішення Національного банку України про скасування фіксованого курсу гривні не матиме суттєвого впливу на ситуацію в обмінниках валют.

"За великим рахунком, ніяких змін з відучора не сталося. Фактично, Національний банк відмовився від офіційного курсу безготівкової гривні на рівні 36,6 за долар. Йдеться виключно про безготівкові гроші", – наголосив економіст.

Важливо також, що безготівкова валюта на ринку з'являється із резервів НБУ, який щодня продає близько 150 млн доларів. Раніше валюта на українському ринку з'являлася здебільшого завдяки діяльності експортерів, однак тепер вирішальним фактором стала макрофінансова допомога Заходу.

"Рішення Нацбанку не вносить ніяких змін у готівковий сегмент валютного ринку. Тому розповіді про те, що незабаром курс гривні підвищиться до 45 чи 50 одиниць за долар – повна маячня. Імовірно ті, хто розпускають такі плітки, прагнуть здійняти паніку й нагріти на ній руки", – припустив Пендзин.

Для чого відпустили фіксований курс

Це потрібно міністерству фінансів. У бюджеті 2023 року видаткова частина встановлена на рівні 3 трлн гривень, а дохідна – на рівні 1,5 трлн гривень. Подібною буде ситуація і у 2024 році.

Всі кошти, які заробляє Україна у вигляді податків і зборів, спрямовують на оборонні потреби. Натомість макрофінансова допомога, що надходить до державного бюджету, є єдиним джерелом соціальних виплат.

Запозичення та кредити від наших партнерів приходять у доларах, а виплачуються вони у гривні. І що нижчий курс гривні, то більше гривень зможе отримати Мінфін для соціальних видатків. Саме тому лунала заява міністра фінансів про те, що курс гривні потрібно послаблювати,

– пояснив Пендзин.

Легке офіційне послаблення безготівкового курсу піде на користь Україні. Однак важливо пам'ятати, що окрім контролю офіційного курсу гривні Нацбанк відповідає також за інфляцію. І якщо провести суттєве послаблення курсу гривні, це призведе до зростання цін та зменшення купівельної спроможності українців.

Олег Пендзин про перехід НБУ до гнучкого курсу гривні: дивіться відео

Чому послабили безготівковий курс саме зараз

Імпорт іноземних товарів до України протягом останнього року лише збільшується. Продаючи свій товар, імпортер встановлює на нього фіксовану ціну, прив'язану до курсу долара.

На початку року інфляція в гривні становила понад 26%. На кінець літа вона становила 8,6%. При цьому Нацбанк закладав на 2023 рік інфляцію на рівні 12%. Відповідно, у нього з'явилися резерви для того, щоб відпустити курс і не вийти за межі контрольованого рівня інфляції.

У 2022 році, коли іноземна фінансова допомга ще не надходила в Україну в достатній кількості, НБУ був змушений надрукувати 400 млрд гривень для соціальних видатків. Відповідно, за перший рік війни ціни в Україні зросли на 20%.

"З огляду на це, у 2024 році можна очікувати схожого сценарію на валютному ринку. Якщо макрофінансова допомога партнерів надходитиме вчасно й покриватиме необхідні соціальні видатки, курс гривні буде триматися на тому ж рівні, що й зараз", – прогнозує економічний експерт.

Однак якщо обсяги західної допомоги впадуть, Україна не матиме іншого вибору, аніж знову надрукувати гроші й підняти курс гривні.

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