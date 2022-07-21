НБУ спрогнозував падіння економіки України у 2022 році

Очільник НБУ Кирило Шевченко зазначив, що повномасштабний напад росії на територію України призвів до різкого зниження економічної активності в країні. Прогнозовано ВВП у 2023 році зросте на 5,5%, 2024 році – на 4,9%.

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Що стримуватиме відновлення економіки

Бойові дії на сході та півдні, руйнування інфраструктури в інших регіонах, блокада морських портів і низький попит у більшості секторів – фактори, котрі стримуватимуть відновлення економіки. Вони також заважають відновленню й нині.

Зниження активності в сільському господарстві через тимчасову окупацію та мінування земель, втрати техніки та елеваторів, а також подекуди несвоєчасну і недостатню обробку земель добривами й засобами захисту рослин, також сприятимуть зниженню ВВП.

Прогнозовано економіка скоротиться на третину. Однак, з завершенням активної фази війни очікується помірне посилення споживчого попиту, налагодження технологічних та логістичних процесів, пожвавлення інвестиційної діяльності, у тому числі завдяки перспективам євроінтеграції України.

Утім, ураховуючи значні втрати виробничого та людського потенціалу, а також усе ще високі безпекові ризики, темпи відновлення економіки України у 2023 – 2024 роках становитимуть близько 5 – 6% на рік,

– вважає Шевченко.