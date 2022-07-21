НБУ спрогнозував падіння економіки України у 2022 році
Джерело:Національний банк України
За оцінками Національного банку економіка України у поточному році скоротиться на 33,4%. Регулятор також спрогнозував, що буде з ВВП у наступних роках.
Прогноз щодо ВВП України
Очільник НБУ Кирило Шевченко зазначив, що повномасштабний напад росії на територію України призвів до різкого зниження економічної активності в країні. Прогнозовано ВВП у 2023 році зросте на 5,5%, 2024 році – на 4,9%.
Зауважте НБУ різко підняв офіційний курс долара вперше з початку війниНагадаємо! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше прогнозував, що ВВП за результатами 2022 року скоротиться не менше ніж на 35%.
Що стримуватиме відновлення економіки
Бойові дії на сході та півдні, руйнування інфраструктури в інших регіонах, блокада морських портів і низький попит у більшості секторів – фактори, котрі стримуватимуть відновлення економіки. Вони також заважають відновленню й нині.
Зниження активності в сільському господарстві через тимчасову окупацію та мінування земель, втрати техніки та елеваторів, а також подекуди несвоєчасну і недостатню обробку земель добривами й засобами захисту рослин, також сприятимуть зниженню ВВП.
Прогнозовано економіка скоротиться на третину. Однак, з завершенням активної фази війни очікується помірне посилення споживчого попиту, налагодження технологічних та логістичних процесів, пожвавлення інвестиційної діяльності, у тому числі завдяки перспективам євроінтеграції України.
Утім, ураховуючи значні втрати виробничого та людського потенціалу, а також усе ще високі безпекові ризики, темпи відновлення економіки України у 2023 – 2024 роках становитимуть близько 5 – 6% на рік,
– вважає Шевченко.
Що таке ВВП
ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.
Цікаво – якій партії українці довіряють найбільше: дивіться відео