Гривня укріплюється: як НБУ послабив долар та євро

Другу добу поспіль НБУ встановлює знижені курси долара та євро. Водночас на 2 травня регулятор опустить євро до майже 47 гривень, а долар зросте.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,47 гривні. Тобто ціна валюти впала на 9 копійок проти 30 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,16 гривні. Тобто ціна впала на 12 копійок.

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Станом на 2 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,59 гривні,

євро – 47,08 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 1 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,85 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,01 гривні, продаж – по 41,56 гривні.

Який буде прогноз офіційного курсу у травні

Як спрогнозував банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, з 5 по 11 травня ринок валют буде стабільним.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як і раніше, основні коливання офіційного курсу відбуватимуться в межах 41,20 – 41,60 гривні за долар, адже попит і пропозиція перебуватимуть в балансі.

Крім того, роль НБУ може бути дещо зниженою на ринку через збільшення активності продавців валюти внаслідок податкових платежів.