Гривня укріплюється: як НБУ послабив долар та євро
- НБУ знижує курси долара та євро, з офіційним курсом долара на 2 травня встановленим на 41,59 гривні, а євро – на 47,08 гривні.
- Банкір Тарас Лєсовий прогнозує стабільність валютного ринку з 5 по 11 травня, з можливим зниженням ролі НБУ через активність продавців валюти.
Другу добу поспіль НБУ встановлює знижені курси долара та євро. Водночас на 2 травня регулятор опустить євро до майже 47 гривень, а долар зросте.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,47 гривні. Тобто ціна валюти впала на 9 копійок проти 30 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,16 гривні. Тобто ціна впала на 12 копійок.
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Станом на 2 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,59 гривні,
- євро – 47,08 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 1 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,85 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,60 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,01 гривні, продаж – по 41,56 гривні.
Який буде прогноз офіційного курсу у травні
Як спрогнозував банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, з 5 по 11 травня ринок валют буде стабільним.
Як і раніше, основні коливання офіційного курсу відбуватимуться в межах 41,20 – 41,60 гривні за долар, адже попит і пропозиція перебуватимуть в балансі.
Крім того, роль НБУ може бути дещо зниженою на ринку через збільшення активності продавців валюти внаслідок податкових платежів.