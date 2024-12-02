Після вихідних затишшя: яку ціну встановив НБУ для долара та євро

Долар втратив лише одну копійку, а євро виросло на декілька копійок в ціні. Водночас завтра, 3 грудня, валюти поміняються місцями, адже долар подорожчає, а євро подешевшає.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,58 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 29 листопада. Офіційний курс євро натомість становить 43,90 гривні. Тобто ціна виросла на 4 копійки.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 3 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,64 гривні,

євро – 43,72 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 2 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,90 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,85 гривні, продаж – по 41,86 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,60 гривні, продаж – 42,05 гривні.

По скільки буде долар та євро цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що цього тижня можливе продовження тренду на підвищений попит на іноземну валюту. Збереження посиленого попиту впродовж наступних днів відбуватиметься через перехідну дату, масовані виплати українцям зарплат та об'ємне погашення ОВДП в середині тижня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 41,6 – 42 гривень за долар/

Зверніть увагу! Як зазначає Золотько, НБУ продовжить підтримувати національну валюту, тож значного подорожчання долара очікувати не варто.