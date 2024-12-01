По скільки буде євро
Як прогнозує банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, з 2 грудня по 8 грудня максимальний діапазон, до якого може сягнути європейська валюта, становить 45 – 47,5 гривні.
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Відтак на міжбанку очікується, що валюта буде на рівні 43,5 – 45 гривні, а на готівковому ринку діапазон вищий – від 45 гривень до 47,5 гривні.
Економічні чинники, зокрема "бюджетний", не становитимуть загрози для стабільності ринку. Крім того, подекуди курси валют "тупцюватимуть" на одному місці, роблячи незначні кроки вниз, а потім вгору.
Також, на наступний тиждень припадає День Святого Миколая, тому частина громадян, що має заощадження у валюті, може продати її для того, щоб придбати подарунки та приготуватися до майбутніх свят.
Зверніть увагу! Попит і пропозиція в контексті свят будуть досить врівноваженими, що обов'язково позначиться на відносній стабільності курсів.
За словами Лєсового, грудень стане логічним продовженням листопадових тенденцій: наразі відсутні причини для того, щоб Нацбанк переглянув досить ефективну валютну політику, а тому не варто очікувати якихось "надзвичайних ситуацій".