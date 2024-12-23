НБУ перед Різдвом підвищить долар до нової позначки

За вихідні валюти подешевшали. Відтак НБУ опустив долар на 5 копійок, а євро – на 6 копійок. Однак у переддень Різдва офіційний долар сягне майже 42 гривень.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,87 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок проти 20 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,51 гривні. Тобто ціна впала на 6 копійок.

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Станом на 24 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,99 гривні,

євро – 43,64 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 23 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,70 гривні, продаж – по 42,20 гривні,

купівля – продаж – на чорному ринку: купівля – 42,30 гривні, продаж – по 42,31 гривні,

купівля – продаж – в обмінниках: купівля – 42 гривні, продаж – 42,42 гривні.

Яка ціна долара наприкінці 2024 року

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що на міжбанку минулого тижня котирування прагнули подолати позначку 42 гривні за долар, але регулятор стримував послаблення гривні. Відтак вартість валюти у готівковому сегменті на цьому фоні збільшилася до рівня 42,2 – 42,4 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цілком ймовірно, що котирування на міжбанку зможуть подолати психологічний рівень 42 гривні за долар. А сконцентровані наприкінці місяця, перед новим роком, виплати зарплат, премій тощо українцям підживлюватимуть попит на готівковому ринку.

Таким чином, протягом тижня долар у готівковому сегменті буде продаватися в межах діапазону 42 – 42,5 гривні за долар.