Які валюти підвищив НБУ в ціні

Долар зріс у ціні, однак несуттєво. Водночас курс євро знову повернувся до позначки в понад 46 гривень. НБУ очікує, що завтра євро подорожчає ще більше.

Офіційний курс 25 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна валюти зросла на 2 копійки.

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Офіційний курс євро натомість становить 46,04 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 5 копійок.

Станом на 26 вересня курс НБУ буде такий:

долар – 41,26 гривні,

євро – 46,19 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 25 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, а продаж – 41,70 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,59 гривні , а продаж – 41,65 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,90 гривні, а продаж – 41,73 гривні.

До якого курсу готуватися цього тижня

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, більшу частину минулого тижня курс був у межах 41,40 – 41,50 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Готівковий ринок рухався паралельно з ВРУ, випереджаючи останній на 30 – 35 копійок. Тож вартість американської валюти в готівковому сегменті сягнула пікових позначок на рівні 41,84 гривні за долар в середині тижня. А ближче до п’ятниці опустилася до позначок 41,70 – 41,75 гривні за долар.

Водночас цього тижня очікується, що попит помірно скорочуватиметься. Крім того, цього тижня не заплановано суттєвих виплат за ОВДП, що також стримуватиме попит на іноземну валюту.

Важливо! У готівковому сегменті вартість американської валюти протягом тижня перебуватиме в діапазоні 41,3 – 41,9 гривні за долар.