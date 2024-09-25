Які валюти підвищив НБУ в ціні
Долар зріс у ціні, однак несуттєво. Водночас курс євро знову повернувся до позначки в понад 46 гривень. НБУ очікує, що завтра євро подорожчає ще більше.
Офіційний курс 25 вересня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна валюти зросла на 2 копійки.
Читайте також На кінець вересня грошей немає: чому Україна не отримує заморожені російські активи
Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.
Офіційний курс євро натомість становить 46,04 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 5 копійок.
Станом на 26 вересня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,26 гривні,
- євро – 46,19 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 25 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,20 гривні, а продаж – 41,70 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,59 гривні, а продаж – 41,65 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,90 гривні, а продаж – 41,73 гривні.
До якого курсу готуватися цього тижня
Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, більшу частину минулого тижня курс був у межах 41,40 – 41,50 гривні за долар.
Готівковий ринок рухався паралельно з ВРУ, випереджаючи останній на 30 – 35 копійок. Тож вартість американської валюти в готівковому сегменті сягнула пікових позначок на рівні 41,84 гривні за долар в середині тижня. А ближче до п’ятниці опустилася до позначок 41,70 – 41,75 гривні за долар.
Водночас цього тижня очікується, що попит помірно скорочуватиметься. Крім того, цього тижня не заплановано суттєвих виплат за ОВДП, що також стримуватиме попит на іноземну валюту.
Важливо! У готівковому сегменті вартість американської валюти протягом тижня перебуватиме в діапазоні 41,3 – 41,9 гривні за долар.