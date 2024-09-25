Официальный курс 25 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,37 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки.

Читайте также На конец сентября денег нет: почему Украина не получает замороженные российские активы

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Официальный курс евро взамен составляет 46,04 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 5 копеек.

По состоянию на 26 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,26 гривны,

евро – 46,19 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 25 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, а продажа – 41,70 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,59 гривны , а продажа – 41,65 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,90 гривны, а продажа – 41,73 гривны.

К какому курсу готовиться на этой неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Анна Золотько, большую часть прошлой недели курс был в пределах 41,40 – 41,50 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Наличный рынок двигался параллельно с ВРУ, опережая последний на 30 – 35 копеек. Поэтому стоимость американской валюты в наличном сегменте достигла пиковых отметок на уровне 41,84 гривны за доллар в середине недели. А ближе к пятнице опустилась до отметок 41,70 – 41,75 гривны за доллар.

В то же время на этой неделе ожидается, что спрос будет умеренно сокращаться. Кроме того, этой неделе не запланировано значительных выплат по ОВГЗ, что также будет сдерживать спрос на иностранную валюту.

Важно! В наличном сегменте стоимость американской валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,3 – 41,9 гривны за доллар.