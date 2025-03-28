НБУ вводить нові умови для карткових переказів: як це вплине на користувачів

НБУ запроваджує нові правила для переказів між картками. Що вони передбачають та для чого вони потрібні, читайте далі.

Нові правила карткових переказів

Національний банк вводить нові правила для карткових переказів, які значно ускладнять діяльність шахраїв та підвищать безпеку операцій. Відтепер при здійсненні переказу буде видно ім’я та номер рахунку отримувача, незалежно від того, в якому банку він обслуговується, повідомили в пресслужбі НБУ, передає 24 Канал.

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У НБУ зазначають, що раніше така інформація не реєструвалася, через що люди часто ставали жертвами шахраїв, відправляючи гроші незнайомцям. Втім, тепер ситуація зміниться, і обманути користувачів стане набагато складніше.

Зверніть увагу! З 1 лютого в банках України запроваджено нові ліміти на карткові перекази за реквізитами IBAN – місячний ліміт становить 150 тисяч гривень. А з 1 червня ця сума зменшиться до 100 тисяч гривень.