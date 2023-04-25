НБУ вводить в обіг нові банкноти номіналом 500 гривень: що зміниться

Національний банк України випустить в обіг нові банкноти для заміни старих та зношений. Йдеться про купюри номіналом у 500 гривень.

Нові банкноти в обігу

Регулятор розповів, що з 25 квітня цього року буде випущено в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. На них буде підпис чинного голови НБУ Андрія Пишного та відображення року випуску.

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Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України,

– йдеться в повідомленні Нацбанку.

Поточна ситуація з курсом гривні до долара

, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови НБУ.

Наразі в Україні фіксований курс гривні до долара на рівні 36,6. Ймовірно регулятор дотримуватиметься політики фіксованого курсу найближчим часом, адже як заявив в інтерв'ю 24 Каналу заступник голови Нацбанку: зараз змінювати режим курсу немає підстав.

Юрій Гелетій Заступника голови Національного банку України Ми своїх планів не змінюємо та не приховуємо. Водночас ми завжди підкреслювали, що повернення до більш гнучкого курсоутворення відбудеться поступово, коли будуть створені належні передумови. Такий перехід, перш за все, не має створювати шоків для валютного ринку та інфляції, навпаки він має бути користю для економіки.

Передумови до повернення гнучкого курсу