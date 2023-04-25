Новые банкноты в обращении

Регулятор рассказал, что с 25 апреля этого года будет выпущено обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. На них будет подпись действующего главы НБУ Андрея Пышного и отражение года выпуска.

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Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины,

– говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, что согласно законодательству на банкнотах размещается подпись действующего главы НБУ

Текущая ситуация с курсом гривны к доллару

Пока в Украине фиксированный курс гривны к доллару на уровне 36,6. Вероятно, регулятор будет придерживаться политики фиксированного курса в ближайшее время, ведь как заявил в интервью 24 Каналу замглавы Нацбанка: сейчас менять режим курса нет оснований.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины Мы свои планы не меняем и не скрываем. В то же время, мы всегда подчеркивали, что возвращение к более гибкому курсообразованию состоится постепенно, когда будут созданы надлежащие предпосылки. Такой переход, прежде всего, не должен создавать шоков для валютного рынка и инфляции, наоборот, он должен быть пользой для экономики.

Предпосылки к возврату гибкого курса