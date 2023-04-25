Нові банкноти в обігу
Регулятор розповів, що з 25 квітня цього року буде випущено в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. На них буде підпис чинного голови НБУ Андрія Пишного та відображення року випуску.
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Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України,
– йдеться в повідомленні Нацбанку.
Поточна ситуація з курсом гривні до долара
Наразі в Україні фіксований курс гривні до долара на рівні 36,6. Ймовірно регулятор дотримуватиметься політики фіксованого курсу найближчим часом, адже як заявив в інтерв'ю 24 Каналу заступник голови Нацбанку: зараз змінювати режим курсу немає підстав.
Ми своїх планів не змінюємо та не приховуємо. Водночас ми завжди підкреслювали, що повернення до більш гнучкого курсоутворення відбудеться поступово, коли будуть створені належні передумови. Такий перехід, перш за все, не має створювати шоків для валютного ринку та інфляції, навпаки він має бути користю для економіки.
Передумови до повернення гнучкого курсу
- Зменшення чутливості валютного ринку до ситуативних чинників;
- Покращення балансу на валютному ринку. Йдеться про співвідношення між попитом і пропозицією.
- Пом’якшення низки валютних обмежень, зокрема, для мінімізації множинності валютних курсів, розширення допуску на валютний ринок учасників для здійснення бізнес-діяльності.
- Забезпечення стійкого та близького до прогнозованої траєкторії зниження інфляції, яка, власне, повинна стати новим якорем для очікувань замість фіксованого курсу.
- Одна із найважливіших – ефективність, дієвість облікової ставки як основного монетарного інструменту.