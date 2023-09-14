Другий раз поспіль: облікову ставку знову різко знизили

Сьогодні Нацбанк змінив знову облікову ставку – вдруге за декілька місяців. Цьому посприяли економічні умови такі, як зниження інфляції та постійна міжнародна фінансова допомога.

Що вирішили в НБУ

Під час чергового засідання комітету монетарної політики НБУ облікову ставку знизили цього разу до 20%, передає 24 Канал. Це вдруге поспіль регулятор знижує рівень. Минулого разу, у липні, облікову ставку із 25% понизили до 22%.

До теми Знизити чи підвищити: яке рішення може ухвалити Нацбанк щодо облікової ставки

Що таке облікова ставка За допомогою облікової ставки НБУ фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то збільшує й коли контрольована навпаки знижує. Також зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками.

Чи справдилися прогнози

Чим вища облікова ставка, тим дорожчі кредити та депозити в гривнях.

Ще раніше експерти прогнозували зниження. Відтак голова правління Юнекс Банку Іван Світек розповів 24 Каналу, що регулятор може знизити ставку з 22% до 20%, а директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв – до 20 – 21%.

Серед факторів, які вплинули на зниження є майбутній рівень інфляції, який не перевищить 10,8%, продовження міжнародної макрофінансової підтримки та накопичення резервів.

Як зазначив Світек, ще під час липневого засідання монетарного комітету більшість його членів прогнозували зниження облікової ставки до кінця року ще до 18 – 19%.

Якими будуть ставки за гривневими депозитами

Дмитро Замотаєв зауважив, що якщо облікова ставка сягне 20%, то "комерційні" іпотечні кредити та автокредити на придбання нових авто втратять в середньому 3 – 5 відсоткові пункти.

Втім ставки на гривневі депозити поступово знижуватимуться, а саме:

на вклади від 3 місяців до 6 місяців – до 14% річних,

на депозити з терміном від 6 місяців до 1 року – до 16% річних.

При цьому прибутковість гривневих вкладів залишатиметься досить високою: залежно від терміну вкладу "чистий" прибуток становитиме від 3% до 6%,

– каже співрозмовник.

Відтак стає зрозуміло, що у випадку зниження облікової ставки, ставки за вкладами падатимуть теж.