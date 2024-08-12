Яка надбавка надається пенсіонерам старше 70 років

Українські пенсіонери можуть отримати спеціальну надбавку за віком. Така доплата надається після 70 років.

Хто може отримати таку надбавку

Вікова надбавка надається, якщо пенсіонер має загальну щомісячну виплату менш як 10 340,35 гривні. Також важливою умовою для нарахування цієї доплати є те, що особа має отримувати пенсію за віком.

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Доплата за віком додається до основного розміру пенсії. Вона нараховується у місяць, коли у пенсіонера день народження. З часом надбавка за віком зростає:

особи від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така доплата не сумується, вона лише зростає з часом. Наприклад, у 77 років пенсіонер має надбавку за віком 456 гривень, а не 456+300 гривень.