Кто может получить такую надбавку

Возрастная надбавка предоставляется, если пенсионер имеет общую ежемесячную выплату менее 10 340,35 гривен. Также важным условием для начисления этой доплаты является то, что лицо должно получать пенсию по возрасту.

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Доплата по возрасту добавляется к основному размеру пенсии. Она начисляется в месяц, когда у пенсионера день рождения. Со временем надбавка по возрасту растет:

лица от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Такая доплата не суммируется, она только растет со временем. Например, в 77 лет пенсионер имеет надбавку по возрасту 456 гривен, а не 456+300 гривен.