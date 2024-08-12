Хто може отримати таку надбавку
Вікова надбавка надається, якщо пенсіонер має загальну щомісячну виплату менш як 10 340,35 гривні. Також важливою умовою для нарахування цієї доплати є те, що особа має отримувати пенсію за віком.
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Доплата за віком додається до основного розміру пенсії. Вона нараховується у місяць, коли у пенсіонера день народження. З часом надбавка за віком зростає:
- особи від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.