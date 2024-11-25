Якщо виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеної особи (ВПО) затримується, то причиною можуть бути перевірки отримувачів соціальних виплат. Дізнайтеся, як ці перевірки впливають на нарахування допомоги та що робити в такій ситуації.

Чому можуть не надходити виплати ВПО

Існує кілька причин, через які внутрішньо переміщені особи можуть не отримати належні виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії". Основні з них:

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Дохід члена сім’ї, який проживає окремо. Інколи до сукупного доходу родини враховують заробіток людини, яка фактично тривалий час не проживає з сім’єю, хоча цього робити не повинні.

Інколи до сукупного доходу родини враховують заробіток людини, яка фактично тривалий час не проживає з сім’єю, хоча цього робити не повинні. Дохід військовослужбовців. До сукупного доходу включають заробіток членів родини, які є військовослужбовцями, що також може бути помилкою.

До сукупного доходу включають заробіток членів родини, які є військовослужбовцями, що також може бути помилкою. Наявність житла на підконтрольній території. Якщо у вас є нерухомість у регіоні, який не належить до зон активних чи потенційних бойових дій, це може стати підставою для припинення виплат.

Якщо у вас є нерухомість у регіоні, який не належить до зон активних чи потенційних бойових дій, це може стати підставою для припинення виплат. Перевищення сукупного доходу. Наприклад, отримання премії на роботі або збільшення пенсії може вплинути на розмір сукупного доходу родини.

Наприклад, отримання премії на роботі або збільшення пенсії може вплинути на розмір сукупного доходу родини. Інші причини. Це можуть бути помилки в обробці даних або індивідуальні випадки.

Зверніть увагу! У разі затримки чи припинення виплат рекомендується звернутися до відповідних органів соціального захисту для уточнення деталей і вирішення ситуації.